زين السعودية تستبدل قرضا محليا بآخر صيني لخفض التكلفة

وقعت شركة "زين" السعودية اتفاقية تمويل جديد طويل الأجل مع بنك الصين الصناعي والتجاري، لاستبدال تمويل قائم بقيمة مليارين وربع المليار ريال، حصلت عليه قبل شهرين.



وقالت "زين" إن الاتفاقية الجديدة بقيمة 600 مليون دولار، توفر لها شروطاً أفضل وتخفض تكاليفها بواقع 175 مليون ريال على مدى ثلاث سنوات، بفضل خفض الفائدة وتحويل العملة من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي.

وتصل مدة الاتفاقية الجديدة إلى نحو عامين، مع إمكانية تمديدها حتى عام 2019.

وكانت "زين" السعودية قد حصلت قبل شهرين على تمويل من تحالف بنوك "العربي الوطني" و"السعودي الفرنسي" و"الخليج الدولي" ومجموعة "سامبا" المالية.