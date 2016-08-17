مكاسب بـ5.4% لسهم أنابيب السعودية بعد الفوز بعقد أرامكو

فازت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" بعقد لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لصالح شركة "أرامكو"، بقيمة 127 مليون ريال.

وقد تفاعل السهم بشكل إيجابي مع هذه الأخبار حيث حقق مكاسب قوية اقتربت من 6%، قبل أن ينهي الجلسة عند مستوى 19.30 ريالا، بمكاسب 5.42%.

ووفقاً لبيان الشركة، فإن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد سيكونان خلال النصف الأول من العام المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر أبريل عن فوزها بعقدٍ آخر لتوريد أنابيب صُلب لصالح أرامكو، بقيمة 74 مليون ريال، بالإضافة إلى أربعة عقود في نوفمبر الماضي بقيمة 93 مليون ريال.

يذكر أن أرباح الشركة تراجعت بـ75% في الربع الثاني من العام، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 6 ملايين ريال.