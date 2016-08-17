"إسمنت العربية" تقلص قيمة قرض لقدرتها على التمويل

أعلنت شركة "إسمنت العربية" عن تخفيض اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك السعودي البريطاني لغرض التمويل الجزئي لمشروع إنشاء طواحين الإسمنت، من 400 مليون ريال إلى حوالي 250 مليون ريال.

وسيتم سداد القرض على ثمانية أقساط متساوية خلال مدّة أربع سنوات، ابتداء من أكتوبر المقبل وحتى إبريل من عام 2020.

وأرجعت الشركة قرارها بتخفيض قيمة القرض لقدرتها على التمويل الذاتي للقيمة المتبقية من المشروع في الوقت الحالي، ولرغبتها في تخفيض الأعباء المالية.

يذكر أن أرباح "إسمنت العربية" خلال الربع الثاني، بلغت نحو 143 مليون ريال، بانخفاض بـ 12% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.