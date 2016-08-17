الواحة كابيتال تنفذ عملية إعادة هيكلة مالية مع 12 بنكاً

أعلنت "الواحة كابيتال"، عن إتمام عملية إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية مع 12 مصرفاً محلياً وإقليمياً ودولياً، لتحصل بموجب ذلك على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والذي يحل مكان قرضها السابق بقيمة 375 مليون دولار والذي كانت قد حصلت عليه في عام 2014.

وقد تولى بنك الخليج الأول بتنسيق عملية الإصدار، فيما تولّى بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري إدارة عملية الإصدار والتكليف بترتيبها.

وشارك بنك دبي التجاري كمنظم رئيسي، بينما تولى مهام المنظم كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك الدوحة ونومورا الدولي، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، والبنك التجاري الدولي ومالايان بانكنج بيرهارد، وبنك غارانتي الدولي.

وقال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: "تمكنت "الواحة كابيتال" من تأمين قرض جديد طويل الأجل بشروط ممتازة ما يعكس الثقة الكبيرة باستراتيجية نمو الشركة من جانب المؤسسات المالية التي تجمعنا بها شراكة طويلة الأمد. وبفضل نهجنا الحكيم في إدارة مواردها المالية، تتمتع الشركة اليوم بمركز مالي قوي يتيح لها ضخ المزيد من الاستثمارات في سبيل تنويع أصولها وموارد دخلها، بما في ذلك وحدات أعمال إدارة الأصول الجديدة."

وكانت "الواحة كابيتال" قد أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2016 حيث بلغ صافي أرباحها 305.9 مليون درهم، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 7.4% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.