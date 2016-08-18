"سيسكو" تعتزم تسريح 14000 عامل مع تراجع صناعة الحواسيب

ذكر موقع سي.آر.إن لأخبار التكنولوجيا، أن شركة سيسكو سيستمز لصناعة معدات الشبكات تنوي تسريح حوالي 14000 عاملا أيّ 20% تقريباً من قوتها العاملة على مستوى العالم، فيما امتنعت الشركة عن التعليق.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة، التي يقع مقرها في سان خوسيه بكاليفورنيا، عن حملة التسريح في غضون الأسابيع القادمة مع تحول نشاط الشركة من إنتاج المعدات إلى التركيز على البرمجيات، بحسب ما ورد في وكالة رويترز.

وأعلنت شركات كبيرة أخرى مثل شركة مايكروسوفت وإتش.بي وإنتل عن تسريح عمال في مواجهة تراجع صناعة الحواسب في الأعوام الأخيرة.

وبدأت شركة مايكروسوفت واحدة من أكبر عمليات تسريح العمالة في تاريخ شركات الكمبيوتر في يوليو بالإعلان عن الاستغناء عن 18 ألفاً من الأيدي العاملة.

يذكر أنه بلغ عدد العاملين لدى الشركة حتى 30 أبريل أكثر من 70 ألف عامل.

وذكر تقرير سي.آر.إن، نقلا عن مصدر مطلع، أن سيسكو تتطلب "مهارات مختلفة" تتناسب مع "مستقبل البرمجيات" في إطار سعيها للحصول على نسبة أكبر من السوق المستهدفة وتعزيز هوامش أرباحها.