"إيرباص" تستعد لثورة في عالم النقل عبر "التاكسي الطائر"

كشفت شركة "إيرباص" الأوروبية، الرائدة في صناعات الطائرات، عن خططها لتطوير مركبة أجرة طائرة تعمل بطريقة مشابهة للتطبيقات التي تتيح مشاركة سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية، بحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي".

ومن المنتظر أن تحدث هذه التقنية ثورة في عالم النقل الحضري للملايين من الناس، حيث توقعت عملاق صناعة الطيران بدء اختبار النموذج الأولي بحلول نهاية عام 2017، كجزء من مشروع يعرف باسم "فاهانا"، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وقال رودان لايسوف، مدير مشروع "إيه ثري" التابع لمجموعة "إيرباص"، إن "العديد من التقنيات المطلوبة مثل البطاريات والمحركات وإلكترونيات الطيران متاحة حالياً".

ومن المعروف أن مشروع "فاهانا" سيحتاج إلى تكنولوجيا استشعار جيدة لتفادي الاصطدام، مثل تلك التي تم الكشف عنها في السيارات التي تصنعها شركة "غوغل".

وأضاف لايسوف: "نعتقد أن الطلب العالمي على هذه الفئة من الطائرات يمكنه أن يعزز عملية تصنيع الملايين من هذه المركبات، وخلال أقل من 10 سنوات يمكن أن تحدث هذه المنتجات ثورة في عالم النقل والسفر، حيث ستستخدم الهواتف الذكية لحجز سيارة أجرة طائرة مؤتمتة بالكامل، من شأنها أن توصلك إلى باب منزلك دون طيار".

وهناك بعض أنظمة التنقل السريع التي يمكن أن تنافس مشروع "إيرباص"، منها "هايبر لوب" الذي يضم عربات تحمل ما يصل إلى 40 شخصاً وتصل سرعتها إلى 1100 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن تقطع المسافة بين أبوظبي ودبي خلال 15 دقيقة فقط.