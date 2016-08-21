إنتاج سيارة جولف سيتأثر بنزاع فولكسفاغن مع مورديها

قالت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات إنها تعتزم تعليق إنتاج سيارتها من طراز جولف في مقرها في فولفسبرغ لأيام قليلة في أكتوبر تشرين الاول وديسمبر كانون الأول لموازنة انتاج زائد في وقت سابق.

وأكدت فولكسفاغن تقريرا نشرته صحيفة بيلد الالمانية الواسعة الانتشار اليوم السبت نقلا عن مصدر قريب من الشركة بأن مصنع فولفسبرغ سيتوقف عن انتاج السيارة جولف من الرابع إلى السابع من اكتوبر تشرين الاول ومن التاسع عشر إلى الثاني والعشرين من ديسمبر كانون الاول.

لكن الشركة نفت ما جاء في تقرير الصحيفة من أن فولكسفاغن تتوقع أن يقل إنتاجها من سيارات جولف هذا العام بمقدار 15 ألفا عما خططت له في بداية.

ومن ناحية أخرى قالت فولكسفاغن إنها تسعى إلى تسوية عن طريق التفاوض مع موردين لانهاء نزاع بشأن العقود تسبب في وقف الانتاج في بعض مصانعها.

وقال متحدث باسم الشركة "نحن مازلنا في محادثات مع الموردين" مضيفا أن المفاوضات استمرت حتى ليل الجمعة وأن الاطراف اتفقت على استئناف المناقشات يوم الاثنين.

واتهم اثنان من الموردين فولكسفاغن يوم الجمعة بالغاء عقود بدون تفسير أو عرض تعويض مما دفعهما إلى وقف توريداتهما.

وذكرت صحيفة سودويتشه تسايتونج إن الموردين يسعون للحصول على 58 مليون يورو (66 مليون دولار) من فولكسفاغن.

وقال مصدر قريب من فولكسفاغن لرويترز إن الشركة ستخفض عدد ساعات العمل لأكثر من عشرة آلاف موظف في مقرها في فولفسبرغ وستقلل الانتاج في موقعين آخرين في ألمانيا.