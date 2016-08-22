رينيساس تعتزم شراء إنترسل الأميركية بـ3 مليارات دولار

تجري شركة RENESAS ELECTRONICS اليابانية مفاوضات للاستحواذ على شركة Intersil الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية مقابل نحو 3 مليارات دولار، بحسب صحيفة نيكي اليابانية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات وصلت إلى المراحل الأخيرة، حيث من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق أساسي هذا الشهر.

ولكن من جهتها، قالت "رينيساس" إنها تدرس خيارات مختلفة لنموّ الشركة، منها صفقة الاستحواذ على "انترسل"، مشيرة إلى أنه لم يتخذ القرار بشأن الصفقة حتى الآن.

وكان أحد كبار المسؤولين الماليين في Renesas قد صرّح لـ "رويترز" العام الماضي أن الشركة خصّصت مليارات الدولارات لعمليات الاستحواذ، من أجل الدفاع عن الريادة في صناعة الرقائق الإلكترونية، مشيرا إلى أن الشركة تملك أكثر من 300 مليار ين نقدا لتمويل عمليات الاستحواذ المحتملة.