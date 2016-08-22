فايزر تدفع 14 مليار دولار مقابل الاستحواذ على ميديفيشن

قالت مصادر مطلعة إن شركة "فايزر" في مراحل متقدمة من مباحثات للاستحواذ على شركة "ميديفيشن" الأميركية التي تنتج عقاراً لعلاج السرطان، مقابل 14 مليار دولار، وذلك في إطار سعي الشركة لتعزيز محفظتها في مجال علم الأورام، بحسب ما نشرته "رويترز".

وقال أحد المصادر إن "فايزر" وافقت على دفع ما يزيد بقليل عن 80 دولارا للسهم في "ميديفيشن"، ما يمثل علاوة كبيرة عن سعر 52.50 دولار للسهم الذي عرضته "سانوفي" الفرنسية على "ميديفيشن" في أبريل. وأغلقت أسهم "ميديفيشن" عند 67.16 دولار للسهم يوم الجمعة في نيويورك.

وقالت المصادر إن "فايزر" متقدمة حتى الآن في المنافسة على "ميديفيشن"، وقد تعلن عن التوصل إلى اتفاق اليوم الاثنين، على الرغم من أن المفاوضات ما زالت معرضة للفشل في اللحظات الأخيرة.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تسدد "فايزر" قيمة الصفقة نقدا بالكامل أو على الأقل معظمها.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها، نظراً لسرية المفاوضات في حين امتنعت "فايزر" و"ميديفيشن" عن التعليق.