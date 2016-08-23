الصين توافق على اندماج شركتين عملاقتين بقطاع البناء

قالت الهيئة المشرفة على أصول الدولة في الصين إن شركة سي.إن.بي.إم المتخصصة في مواد البناء ستستحوذ على منافستها الأصغر ساينوما بعد موافقة الحكومة على اتفاق بين الشركتين.

والاتفاق جزء من خطة طموح للصين تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ لإصلاح القطاع الحكومي المثقل بالديون، بهدف إنشاء كيانات عالمية متعددة الجنسيات تتمتع بالتنافسية من خلال عمليات الدمج ومبادلة الأصول، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات إدارية واسعة.

ووفقاً لمذكرة صادرة عن لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة والرقابة عليها اليوم الاثنين فإن اتفاق سي.أن.بي.أم حصل على موافقة مجلس الوزراء الصيني.

وحققت الشركات الحكومية الصينية أرباحا بلغت 1.13 تريليون يوان (169.99 مليار دولار) في النصف الأول من العام بانخفاض نسبته 8.5 بالمئة على أساس سنوي بينما ارتفع إجمالي قيمة الالتزامات 17.8 بالمئة إلى 83.55 تريليون يوان بحسب وزارة المالية.

وسيتجاوز إجمالي حجم أصول الكيان الجديد 500 مليار يوان، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز تايمز اليوم الثلاثاء.