"أرامكس" توسع أنشطتها ضمن سوق الرعاية الصحية

أعلنت شركة "أرمكس" عن شراكة استراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية مع شركة New Bridge Pharmaceuticals الشركة متخصصة بتقديم حلول لشركات الصناعات الدوائية والأدوية البيولوجية وعلوم الجينوم وغيرها من شركات الرعاية الصحية المبتكرة، وذلك بهدف توسيع أنشطتها ضمن سوق الرعاية الصحية.

وستعمل "أرامكس" بموجب هذه الشراكة على إدارة الخدمات اللوجستية الخاصة بعينات المرضى في أي عيادة أو مشفى في منطقة الشرق الأوسط، ونقلها إلى الولايات المتحدة من أجل إجراء فحوصات متطورة عليها.

كما ستقدم "أرامكس" لشركة New Bridge Pharmaceuticals خدمة تخزين ونقل الأدوية من مختلف مراكز التوزيع في بريطانيا وكندا إلى منشاَت الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما ستتولى "أرامكس" بالإضافة إلى ذلك خدمات التخليص الجمركي والتغليف الثانوي، ووضع الملصقات التعريفية، وتخزين وحفظ المعلومات الرقمية وخدمات النقل الاَمنة.