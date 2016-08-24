بعد نزاع طويل.. فولكسفاغن تتوصل لتسوية مع موردين

توصلت فولكسفاغن واثنان من موردي المكونات إلى تسوية أمس الثلاثاء، بخصوص نزاع أثر على الإنتاج في أكثر من نصف مصانع شركة السيارات الألمانية، وهدد بتقويض تعافيها من فضيحة أزمة الانبعاثات.

وقالت فولكسفاغن بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 20 ساعة، وتواصلت خلال الليل، إنها سوت خلافاتها مع "كار تريم" التي تصنع المقاعد و"إي.اس أوتوموبيلجوس" التي تنتج أجزاء الحديد اللازمة لتصنيع علب التروس، لكنها لم تذكر تفاصيل، فيما أكد الموردان نبأ التوصل لاتفاق.

وهدد النزاع ربحية فولكسفاغن بعد فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل العام الماضي، وكان من الممكن أن يلحق الضرر بالمئات من مورديها الآخرين.

وكانت شركتا التوريد تطالبان بتعويضات عن فقد إيرادات قالتا إنها بعشرات الملايين من اليورو، بعد أن ألغت فولكسفاغن عقدا.

وأثر النزاع على نحو 28 ألف عامل بستة من المصانع العشرة لفولكسفاغن في ألمانيا يوم الاثنين، عندما أوقفت شركة صناعة السيارات إنتاج سيارتيها الأعلى مبيعا غولف وباسات، وتجميع المحركات وعلب التروس وأنظمة العادم.

وقالت فولكسفاغن إن الموردين وافقا على استئناف توريد المكونات، وإن المصانع المتضررة ستعاود الإنتاج تدريجيا.

وقالت صحيفة "سودويتشه تساتيونغ" الألمانية في تقرير ينشر اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الجديد يتضمن استمرار عمل الموردين مع فولكسفاغن لست سنوات أخرى، وستستطيع الشركة إسناد توريد جزء من حاجاتها إلى موردين آخرين بمرور ذلك الوقت.

ولم يتسن على الفور الاتصال بفولكسفاغن للتعليق على التقرير.

وقالت "إي.اس أوتوموبيلجوس" إنها اتفقت على "شراكة طويلة الأمد" ستحمي أكثر من 400 وظيفة في الشركة.

وكان المحللون في "يو بي اس" قدروا أن توقف الإنتاج لأسبوع واحد بمقر فولكسفاغن في فولفسبورغ، سيسفر عن فقد نحو 100 مليون يورو (113 مليون دولار) من إجمالي الربح، وقد تكون له تداعياته على الموردين الآخرين.