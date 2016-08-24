تراجع أرباح "الحكمة الدوائية" بـ57% في النصف الأول

قال الرئيس التنفيذي لشركة الحكمة الدوائية، مازن دَروزة، إن تراجع الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي الشركة بـ57% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، يعود لارتفاع مصاريف الاستحواذ على شركة "روكسان" الأميركية لصناعة الأدوية البديلة، والتي ضغطت على أرباح شركة الحكمة الدوائية في الأشهر الـ6 الأولى من 2016.

غير أنه عاد ليؤكد في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الشركة ماضية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كما في توسعة استثماراتها داخل الدول العربية وفي الخارج، مشيراً إلى أن الحكمة الدوائية باتت تنتج أكثر من 240 صنفا من الأدوية عالميا.

ووصل إجمالي مبيعات الشركة من أدوية generics، بحسب دَروزة، إلى 257 مليون دولار في النصف الأول، في حين نمت مبيعات الأدوية ذات العلامات التجارية المسجلة 1% في الأشهر الـ6 الأولى إلى 264 مليون دولار، فيما نمت أدوية المحاقين 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وإذا كان أداء الشركة في السوق السعودية يصنف بـ"الجيد" في الفترة الأخيرة، أشار دَروزة إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في سوريا والعراق وليبيا، كما انخفاض العملة في الجزائر ومصر، أثر سلبا على الأداء.

وقال دروزة "فرق العملة العام الماضي كان 60 مليون دولار اختلت معنا في الميزانية، وفد تحوطنا مع البنوك لهذا، وقمنا بتخفيض المصاريف وتكاليف الإنتاج، وكل هذا أدى لنمو في النسبة المئوية لأرباح للشركة خلال الـ6 أشهر الأولى من 2016، ولكن انخفاض العملة على المجموعه في العالم العربي خلال أول 6 أشهر كان 25 مليون دولار".

وفي حين أشار إلى أن شركات عالمية كبرى قد بدأت بالانسحاب من مصر، غير أن الحكمة للأدوية على خلاف بقية الشركات قد زادت استثماراتها في مصر بنحو 200 مليون دولار، إيماناً منها بأن ما تشهده مصر لا يعدو كونه مرحلة انتقالية نحو الاستقرار، متمنياً المزيد من دعم الحكومة المصرية للصناعة عبر تحقيق استقرار العملة.

تجدر الإشارة إلى أن الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي شركة أدوية الحكمة تراجعت بـ57% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 58 مليون دولار.

وقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 24% لتصل إلى 882 مليون دولار، في حين تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتجاوز ملياري دولار مع نهاية السنة.

وفي هذا السياق، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 11 سنتا للسهم، وهو مماثل لما تم توزيعه العام الماضي.