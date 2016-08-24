مبيعات "هواوي" في السوق المصري تقفز 158% سنوياً

أعلنت مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلك، أن مبيعاتها في السوق المصري تقفز بنسبة 158% سنوياً. وأوضح رئيس المجموعة في مصر، جورج لي، أن سلسلة هواتف " Y" التي طرحتها خلال الفترة الماضية باعت منها الشركة نحو 500 ألف جهاز في 2015، متوقعاً أن ترتفع حصة الشركة في سوق الهواتف الذكية بمصر إلى 25% خلال العام الجاري.

وأطلقت أمس مجموعة هواوي هاتفها الذكي الجديد Y6II في السوق المصري بإمكانيات تقنيات مبتكرة، وشاشة متميزة وتصميم أنيق وجذاب ذي خطوط ناعمة الملمس ومتناسقة، بجانب أسعاره المناسبة ليمنح المستخدمين تجربة أداء فريدة، لينضم إلى عائلة هواوي Y Series ذات المواصفات المتميزة، والتي لاقت نجاحات مبهرة منذ إطلاقها، لتؤكد الشركة بذلك وصولها إلى مكانة متميزة ومبتكرة ورائدة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية.

ويتمتع هاتف هواوي Y6II بالعديد من المميزات منها شاشة عرض بقياس 5.5 بوصة، الوحيد في فئته يحتوي على شاشة بهذا الحجم، بتقنية IPS وجودة 720 / 1280 بيكسل، تمنح المستخدم رؤية واضحة ومريحة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مع عدسة عريضة لاتساع الرؤية والاستمتاع بالتقاط صور "سيلفي" بنمط احترافي، ما يميزه عن باقي الهواتف في فئته، فضلاً عن كاميرا خلفية عالية الجودة التي تتمتع بدقة 13 ميغابيكسل للتصوير بأنماط احترافية وإمكانية التقاط صور عالية الجودة في إضاءة منخفضة.

ويتميز هاتف هواوي Y6II بتصميم منحني الأطراف وملائم لتيسير استخدام الهاتف بيد واحدة، بما يتيح للمستخدم أقصي درجات الراحة في الإمساك بالهاتف بيد واحدة، إضافة إلى خاصية جديدة ومتميزة، وهي تكنولوجيا التجميل التي تتيح للمستخدم تحسين الصور باستخدام أساليب تزيين (Make-up) مختلفة واستعراض هذه المؤثرات على الصور الملتقطة بلمسة واحدة، وتتوافر هذه الخاصية بثمانية اشكال مختلفة قريبة بحد كبير من الواقع.

ويعمل هاتف Y6 II بواجهة الاستخدام الخاصة بشركة هواوي EMUI 4.1 المبنية على نظام تشغيل اندرويد 6.0 مارشميلو، كما يعمل برقاقة (Kirin 620) 64 بت ثمانية النواه بتردد 1.2 غيغاهرتز، لضمان أداء قوي وسلس في استخدام خاصية تعداد المهام (multi-tasking). وجاء الهاتف بألوان فريدة وحيوية وهي الذهبي والأبيض والأسود، والتي تبعث روح الشباب والتطور للهاتف.

قال جورج لي، مدير مكتب مصر لـمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك: " نؤمن بأن كل شخص له الحق في الاستمتاع بتكنولوجيا عالية الجودة، وذلك انطلاقاً من استراتيجية هواوي التي تهدف إلى الاهتمام كثيراً بالمنتجات عالية المواصفات، وتقديم أحدث موديل من الهواتف الذكية الرائدة، نتيجة التركيز على صناعة الهواتف عالية الجودة والتي تتماشى مع جميع الفئات".

وأضاف: "نعمل جيداً على توفير أحدث وأهم الهواتف الذكية بأسعار مناسبة مع الحفاظ على المواصفات الممتازة للهواتف الراقية، والذي يتماشى مع متطلبات الشباب".

وأشار إلى أن سلسلة هواتف هواوي Y Series السابقة قد لاقت نجاحات وقبولا جماهيريا كبيرا من قبل مستخدمي الهواتف الذكية، محققة أعلى نسبة مبيعات لدى هواوي في العام السابق، لتتصدر هواوي سوق الهواتف الذكية المتوسطة التكلفة.