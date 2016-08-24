"ميزان القابضة" تستحوذ على 70% من "الصافي للأغذية"

أعلنت شركة "ميزان القابضة" في الكويت عن إتمامها صفقة الاستحواذ على 70% من شركة "الصافي للأغذية"، بهدف التوسع في عمليات تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الغذائية في السوق السعودية.

وكانت "ميزان القابضة" قد أعلنت في يونيو الماضي عن بدء المفاوضات للاستحواذ على حصة في "الصافي للأغذية"، من خلال عملية زيادة رأس المال بقيمة 7.3 مليون دينار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يتوقع أن تساهم "الصافي للأغذية" بنسبة من 5 إلى 10% من إجمالي إيرادات الشركة خلال العامين المقبلين.

يذكر أن شركة "ميزان القابضة" أدرجت أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني من العام الماضي، وتتجاوز قيمتها السوقية الحالية المليار دولار.