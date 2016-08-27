4 شركات تطيح بمبيعات آبل في السوق الصينية

تواجه شركة "آبل" الأميركية العملاقة منافسة شديدة في الصين من الشركات التكنولوجية وخاصة "هواوي"، و"أوبو"، و"فيفو"، و"شياومي"، وذلك وفقاً لتقرير "سي إن إن موني"، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

وتراجعت المبيعات الإجمالية لـ«آبل» 33% في الصين في الربع الثاني، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومن بين أسباب هذا الانخفاض صعود الشركات المحلية المصنعة للهواتف الذكية مثل «هواوي»، «أوبو»، «فيفو»، و«شياومي».

وذكرت شركة الأبحاث «آي دي سي»، أن الشركات الأربع تشكل أكثر من 56 % من السوق الصيني، كما أن شعبيتها دفعت «آبل» إلى المرتبة الخامسة في ترتيب «آي دي سي» لأعلى بائعي الهواتف الذكية في الصين، بحصة بلغت 8 % من السوق.