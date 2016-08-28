الخرافي: زين تنوي المنافسة على رخصة الجيل الرابع بمصر

قال بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات، إن الشركة الكويتية تنوي المنافسة على رخصة الجيل الرابع في مصر إذا ما تم طرح مناقصة لها. وأشار إلى أن وفداً من زين سيزور مصر قريبا.

وفي شأن آخر، كشف الخرافي أن وفداً من زين التقى وزير المالية العراقي وتوصل معه إلى ما وصفه بالتصور المرضي لحل النزاع القضائي بين الطرفين، مؤكداً أنه سيتم الإفراج عن حسابات الشركة بعد الانتهاء من هذه المشكلة.

وكانت زين قد خسرت مؤخراً نزاعاً ضد وزارة المالية العراقية، بشأن ضريبة أرباح رأسمالية على صفقة بيع شركة عراقنا إلى أثير العراق التابعة لزين. وما زالت السلطات العراقية تحجز على مئة وسبعة وثمانين مليون دولار من حسابات الشركة في البنوك.

من ناحية أخرى، خفضت شركة "زين جنوب السودان" التابعة لزين الكويت عملياتها وعدد الموظفين الوافدين بهدف تخطي الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة الأفريقية، حيث لجأت الشركة إلى الإستعانة بالقوى العاملة المحلية وذلك لملء الوظائف التي يشغلها الوافدون.

وتقوم الشركة بتركيز عملياتها في المدن الرئيسية وتقليص التغطية في المناطق الأخرى.

يشار إلى أن "زين الكويت" لن تستثمر المزيد من الأموال في وحدتها في السودان بعد أن استثمرت نحو 500 مليون دولار وذلك نظرا لفشل الشركة في تحقيق أرباح.