"صدارة" تشغل أول وحدة تكسير للقيم المختلط بالمنطقة

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية، المملوكة بالكامل لشركة صدارة للكيميائيات، بدء تشغيل وحدة تكسير اللقيم المختلط في مجمع الكيميائيات التابع للشركة الأم.

وستكون الوحدة الجديدة قادرة على إنتاج ألف وخمس مئة كيلوطن سنوياً من الإيثيلين، وأربع مئة كيلوطن من البروبيلين، وهي واحدة من ست وعشرين وحدة تصنيع يجري إنشاؤها في مجمع صدارة للكيميائيات في مدينة الجبيل الصناعية الثانية. وستقوم وحدات التصنيع الأخرى في مجمع صدارة للكيميائيات بتحويل مادتي الإيثيلين والبروبيلين التي تنتجها وحدة التكسير إلى مجموعة واسعة من المواد البلاستيكية والكيميائية المتخصصة ذات القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لتشغيل وحدة تكسير اللقيم المختلط في البيانات المالية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وكان زياد اللبان الرئيس التنفيذي لصدارة أبلغ رويترز في يناير كانون الثاني أن من المقرر بدء تشغيل وحدة التكسير في مارس آذار لتصل في نهاية المطاف إلى معالجة 85 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا من الإيثان و50 ألف برميل يوميا من النفتا.



يتألف مجمع صدارة من 26 منشأة متكاملة وهو أضخم منشأة بتروكيماويات يجري تشييدها على مرحلة واحدة. ومن المقرر بدء تشغيل كل المرافق بنهاية 2017.



وكانت صدارة قالت في ديسمبر كانون الأول الماضي إنها بدأت إنتاج البتروكيماويات حيث شحنت باكورة إنتاجها من محلول البولي إيثيلين إلى الصين.

يشار إلى أن صدارة تدرج سنداتها في سوق تداول.