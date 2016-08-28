تسهيلات لـ"الخضري" بـ132 مليون ريال والسهم يقفز 9%

تجاوب سهم "الخضري" مع الأخبار الإيجابية بشأن حصولها على تسهيلات ائتمانية، حيث دفعت هذه الأخبار سهم الشركة لتحقيق مكاسب قوية بأكثر من 9%.

وحصلت شركة الخضري على تسهيلات بنكية من مجموعة سامبا المالية ، بقيمة 132 مليون ريال، بهدف ضمان متطلبات رأسمال العامل لمشروعات وأعمال محددة للشركة.

وقد أُبرمت اتفاقية التمويل وفقا لنظام التمويل الإسلامي، بضمان سند لأمر، إضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة، حيث وتتراوح مدّة التمويل بين 36 إلى 60 شهرا، وسوف يتم سداد التسهيلات عليها بنظام المرابحة عند الحصول على عوائد المشاريع.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الخضري عن فوزها بترسية مشروع من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتنفيذ صيانة شبكات المياه وملحقاتها ، بقيمة 69 مليون ريال، حيث تصل مدّة المشروع إلى 36 شهرا.

وقالت الشركة إنها ستعلن عن توقيع العقد في حينه، مشيرة إلى أن الأثر المالي للمشروع سوف يظهر ابتداء من الربع الثالث من العام المالي الحالي.