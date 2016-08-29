"الاتحاد العقارية" توافق على عقد تمويل بـ290 مليون درهم

وافقت الجمعية العمومية لشركة "الاتحاد العقارية" في اجتماعها على دخول الشركة في عقد تمويل مع بنك رأس الخيمة الوطني ومصرف عجمان بقيمة 290 مليون درهم.

وبحسب بيان الشركة على سوق دبي المالي، فإن العقد خاص بتمويل مشروع "أويا" لفترة مدتها 6 سنوات، بحسب ما ورد في "البيان".

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بعقد القروض لآجال تزيد على 3 سنوات أو بيع عقارات الشركة أو المتجر أو رهن أموالها المنقولة وغير المنقولة وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكيم.

واعتمدت تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مـــع المذكور أعلاه وذلك بعد موافقة السـلطات المختصة.