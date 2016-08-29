لماذا أوقفت "أوبر" و"كريم" خدماتهما في أبوظبي؟

نفى مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي أي علاقة له بإيقاف خدمات شركتي أوبر وكريم، على الرغم من تأكيده أن الشركتين غير مرخصتين في العاصمة الإماراتية.

جاء ذلك بعد أن علّقت شركتا "أوبر" و "كريم" لخدمات النقل التشاركي، نشاطهما في أبو ظبي منذ يوم السبت الماضي، دون تحديد موعد لاستئناف العمل.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الاماراتية عن مصادر لم تسمّيها ،انه تمّ توقيف نحو خمسين سائقا من الشركتين من قبل السلطات في أبوظبي.

وأشار مصدر اّخر لرويترز أن القبض على السائقين جاء على خلفية مخالفة القواعد والأنظمة للإمارة، دون أن يقوم المصدر بوصف أو تحديد نوع الانتهاكات.

وأكدّ المتحدث بإسم شركة أوبر في دبي أن تعليق نشاط الشركة في العاصمة الاماراتية هو أمر مؤقت، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وكان مركز تنظيم النقل قد حذر سابقاً من التعامل مع "أوبر" و"كريم"، لكونها تقوم بعمل يجرمه القانون ولا تحفظ حقوق الجمهور ويمكن استغلال معلومات الرحلات التي تقدمها.

وكانت أوبر التي أطلقت خدماتها في أبوظبي عام 2013 قالت العام الماضي إن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعض أسرع أسواقها نموا وإنها تنوي استثمار 250 مليون دولار للتوسع في المنطقة.