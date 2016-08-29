"كيمانول" تعيد هيكلة ديون بـ 637 مليون ريال

أعلنت شركة "كيمانول" عن توقيع اتفاقية لإعادة هيكلة قروض طويلة وقصيرة الأجل، وتتضمن إعادة الهيكلة تأجيل سداد قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 637 مليون ريال، مع دفع فائدة مرابحة أعلى لصالح بنوك" ساب" و"الرياض" و"سامبا" و"بنك الخليج الدولي".

ووفقا للاتفاقية، تلتزم الشركة بسداد المبلغ على عشر دفعات نصف سنوية، ابتداء من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2022.

وأكدّ الرئيس التنفيذي للشركة، سعود بن عبد الله الصانع، أن إعادة الهيكلة، تمّت بشروط وتكاليف تهدف إلى دعم الوضع المالي الحالي للشركة، ودعم أهدافها الاستراتيجية المستقبلية.