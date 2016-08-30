الفالح: "علي بابا" مهتمة بالسعودية كمنصة لأسواق المنطقة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للصين، أن المملكة حريصة جداً على الانتقال إلى الاقتصاد الجديد ضمن رؤية 2030، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي وخدمات الإنترنت والتجارة عبر الإنترنت.

وقال الفالح "من هذا المنطلق تم الاجتماع مع رئيس شركة علي بابا jack ma لإيجاد حلول مبتكرة مناسبة لقطاع الأعمال والوضع الاقتصادي في السعودية كمنصة للوصول إلى أسواق أوسع في إفريقيا والمنطقة".

وأضاف الفالح أن تطلعات شركة علي بابا متوافقة مع رؤية السعودية 2030، والاجتماع مع "علي بابا" لإيجاد حلول مبتكرة مناسبة لقطاع الأعمال السعودي".

وأوضح الفالح أن رؤية 2030 تهدف لتطوير الاقتصاد الرقمي وخدمات الإنترنت، مشيرا إلى أن شركة "علي بابا" لم تتقدم بطلب مزاولة نشاط التجارة والبيع بالتجزئة.

وقال الفالح "علي بابا" تتوقع أن توازي قيمة نشاطها خامس أكبر اقتصاد خلال عقدين".