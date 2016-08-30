تدهور أسعار النفط يهوي بأرباح "سينوبك" 22% بالنصف الأول

تراجع صافي ربح شركة سينوبك كورب الصينية للنفط والكيماويات، 21.6 % في النصف الأول من 2016، متأثرا بالانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.

وبلغ صافي ربح سينوبك 19.9 مليار يوان أيّ نحو 2.98 مليار دولار في الأشهر الـ 6 الأولى من العام، انخفاضا من 25.4 مليار يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات التشغيل 35.1 مليار يوان في النصف الأول، وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بانخفاض 13.3 % في العام الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت الشركة، أن إنتاجها من النفط والغاز هبط 6 % في الأشهر الستة الأولى من العام، في حين نزل إنتاج النفط الخام 11.4 % ، حيث اضطرت الشركة إلى خفض الإنتاج في حقول تتكبد خسائر.

وتراجعت أنشطة التكرير 2.51 % على أساس سنوي في النصف الأول، لكن الشركة زادت مبيعات الوقود المكرر في السوق المحلية بنسبة 3.1% .

وقالت سينوبك في بيان، إنه من المتوقع استقرار النمو الاقتصادي للصين في النصف الثاني من 2016، وهو ما سيقود نمو الطلب المحلي على المنتجات النفطية المكررة والمنتجات البتروكيماوية.

لفتت إلى إنها تنوي إنتاج 147 مليون برميل من النفط الخام في النصف الثاني من 2016، منها 125 مليون برميل من الإنتاج المحلي.

إلى ذلك، أظهرت بيانات للهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي في الصين، أن إنتاج النفط الخام في البلاد هبط بنسبة 8.8 %على أساس سنوي ليصل إلى 16.64 مليون طن في شهر يوليو.

وجاء هذا الانخفاض وسط اعتزام شركات النفط الصينية العملاقة تقليل إنتاج النفط بسبب ضعف أسعار النفط الخام. وقلصت شركة سينوبك كبرى شركات تكرير النفط في الصين، و"بتروتشاينا" كبرى شركات إنتاج النفط والغاز ، أهدافهما من إنتاج النفط لعام 2016.

وكررت الصين منذ يناير وحتى يوليو نحو 299.71 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 8.7 % على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج منتجات النفط المكرر بنسبة 6.8 % ليصل إلى 185.95 مليون طن، بينما ارتفع استهلاك المنتجات المكررة بنسبة 4 % ليصل إلى 164.82 مليون طن.

فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الأشهر السبعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 77.7 مليار متر مكعب، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 17.9 % لتصل إلى 40.8 مليار متر مكعب.