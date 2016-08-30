19.8 مليون دولار أرباح فصلية "للعالمية للتأمينات"

أعلنت الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول 2016. فقد بلغت إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة المنتهية 30 حزيران 2016 126.8 مليون دولار مقارنة مع 122 مليون دولارا لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي ربح الاكتتاب الى 28.4 مليون دولاراً وبنسبة نمو بلغت 39% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بالاضافة إلى تحسن النسبة المجمعة من 89% في الفترة السابقة الى 81.9% في هذه الفترة.

كما حققت المجموعة أرباحا صافية بلغت 19.8 مليون دولاراً بنسبة زيادة بلغت 22% مقارنة مع 16.2 مليون دولاراً لنفس الفترة من العام الماضي. وكان العائد على حقوق المساهمين (على أساس سنوي) 13.2% في هذه الفترة مقارنة مع 11.6% في النصف الاول 2015.

وقال واصف الجبشة، المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمينات العامة القابضة المحدودة: "بالرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها سوق التأمين، فقد استمرينا بالمحافظة على فلسفة الاكتتاب الخاصة بنا والقائمة على التركيز على ربحية الأعمال بدلا من الاكتتاب لأجل زيادة حجم الأقساط المكتتبة فبالرغم من نمو حجم الأقساط المكتتبة بنسبة 4% فقد ارتفعت نسبة ربحية الأعمال بنسبة 22% مما أدى إلى تحقيق نسبة مجمعة استثنائية."

ويأتي هذا بعد ان اكدت شركات التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s) و ايه ام بيست ((A.M. Best على التصنيف المالي للمجموعة باعتباره Excellent)(A-)) كما أكدت على التصنيف الائتماني لكل من الشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة – بيرمودا و الشركة العالمية للتأمينات العامة المحدودة - المملكة المتحدة في وقت سابق من هذه السنة.

وقد قامت الشركة بتحديث علامتها التجارية واعادت هيكلة موقعها الالكتروني كجزء من مرحلة التطوير القادمة.

وأضاف السيد الجبشة "يعكس تحديث العلامة التجارية للمجموعة على المكانة العالمية المتنامية للشركة. سنستمر في التركيز على استراتيجية النمو المنتظم من خلال التوسع الجغرافي واستمرارية التركيز على ربحية اعمال الاكتتاب."

وقد أعلن مجلس ادارة المجموعة خلال اجتماعه عن توزيع أرباحاً نقدية بما قيمته 0.05 دولاراً للسهم الواحد وذلك عن النصف الاول من السنة المالية 2016.

