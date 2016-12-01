نوكيا تعود رسمياً إلى سوق الهواتف مطلع 2017

أعلنت شركة نوكيا اليوم الخميس، رسمياً أن علامتها التجارية ستعود إلى سوق الهواتف الذكية مطلع العام المقبل، ولكن هذه المرة من بوابة نظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد إتمام صفقة الترخيص التي وقعتها في وقت سابق من العام الحالي مع مواطنتها HMD.

وقالت الشركة الفنلندية في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني: "نوكيا تؤكد أن الاتفاقية الاستراتيجية التي تغطي حقوق العلامة التجارية وترخيص الملكية الفكرية مع HMD Global، والتي أُعلن عنها في 18 مايو 2016، قد دخلت حيز التنفيذ".

وأضافت نوكيا أن HMD أعلنت اليوم إنجاز المعاملات بينها وبين شركة FIH Mobile Limited، وهي فرع تابع لشركة فوكسكون التايوانية، ومايكروسوفت، وهو ما يعني أن HMD أصبحت قادرة على صناعة هواتف نوكيا، تحت ترخيص العلامة التجارية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأوضحت الشركة أن الهواتف التقليدية التي تحمل علامتها التجارية، لا تزال تحظى بشعبية في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم، لذا ستكون HMD مسؤولة عن تسويقها، إضافة إلى مجموعة جديدة من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية التي سيُعلن عنها لاحقاً من قبل HMD.

أما عن الفائدة التي ستعود على نوكيا من هذه الاتفاقية، فقد ذكرت الشركة أنها ستحصل بموجبها على عوائد ملكية من HMD، مقابل بيع كل هاتف أو حاسب لوحي يحمل علامتها التجارية، دون أن تكون مستثمرا أو مساهماً في HMD.

وجاء إعلان نوكيا، التي كانت حتى وقت قريب أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم، مترافقاً مع إنشاء صفحة خاصة بالهواتف على موقعها الإلكتروني، تُضاف إلى أعمالها الأخرى، بما في ذلك الشبكات، والصحة، والواقع الافتراضي.

وفي الصفحة الجديدة قالت الشركة: "نحن نفتح إمكانيات جديدة وغير عادية لمليارات من الناس. وقد بدأنا للتو بهواتف ذكية جديدة قادمة في عام 2017". وكشفت أيضا عن أنها مشغولة الآن بالعمل على هواتف نوكيا بنظام أندرويد.

وكانت نوكيا قد خرجت من سوق الهواتف المحمولة بعد ظهور وهيمنة الهواتف الذكية من شركات مثل "سامسونغ" و"أبل"، مما اضطرها لبيع هذا القطاع لشركة "مايكروسوفت" في العام 2014 مقابل نحو 7.2 مليارات دولار.

ولم يسبق للشركة أن كشفت عن مواصفات وتفاصيل الأجهزة المرتقبة، لكن التسريبات تتحدث عن أنها تعتزم إطلاق هاتفين ذكيين مرتفعي المواصفات يعملان بالإصدار 7.0 "نوجا" من نظام التشغيل أندرويد، وأنهما سيقدمان شاشة بقياس 5.2 و 5.5 بوصات، إضافة إلى معالج من نوع "كوالكوم سنابدراجون 820"، وكاميرا خلفية بدقة 22.4 ميغابكسل مع هيكل معدني مقاوم للماء والغبار.

وإلى جانب الهواتف الذكية مرتفعة المواصفات، تعتزم HMD إطلاق هاتفين آخرين منخفضي المواصفات، وذلك خلال الأشهر الستة القادمة.