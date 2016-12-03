كيف ستتغير إدارة شبكة القطارات البريطانية؟

قالت صحيفة "تلغراف" إن شركة نيتوورك ريل المملوكة للدولة، ستتقاسم السيطرة على شبكة السكك الحديدية البريطانية مع شركات خاصة للسكك الحديدية في واحد من أكبر التعديلات بالنسبة لشبكة النقل العام في بريطانيا.

وستعطي هذه الخطوة التي تعد محاولة لإنهاء التأخير وتراجع أجرة القطارات شركات لتشغيل القطارات مثل فيرجين أو سذرن ريلوايز المسؤولية عن إصلاح وصيانة شبكة السكك الحديدية.

وقالت الصحيفة أيضا إن وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج سيقول إنه يريد أن تتقاسم شركة نتوورك ريل المسؤولية عن إدارة شبكة السكك الحديدية مع شركات أخرى.

وقال متحدث باسم وزارة النقل البريطانية إن من المقرر أن يلقى جرايلينج كلمة يوم الثلاثاء ولكنه لم يكشف تفاصيل أخرى.

ولم يتسن الاتصال على الفور بشركة نيتوورك ريل للتعليق خارج ساعات العمل العادية في بريطانيا.