موانئ دبي: شركة استثمار بـ 3.76 مليار دولار في كندا

قالت شركة موانئ دبي العالمية إنها شاركت صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي.دي.بي.كيو) ثاني أكبر صندوق لمعاشات التقاعد العامة في كندا لتأسيس شركة استثمار بقيمة 5 مليارات دولار كندي (3.76 مليار دولار أميركي).

وذكرت الشركتان أن المشروع الجديد سيستثمر في الموانئ والمرافئ، ويركز على الدول المصنفة عند درجات استثمارية.

وأضافتا أن موانئ دبي العالمية ستملك حصة نسبتها 55 بالمئة في المشروع المشترك، بينما سيحوز الصندوق الكندي النسبة المتبقية.

وسيضم المشروع المشترك في البداية مرفأين كنديين للحاويات تابعين لموانئ دبي بإقليم كولومبيا البريطانية، وسيشتري الصندوق حصة نسبتها 45 بالمئة فيهما مقابل 865 مليون دولار كندي.

وتولت كاناكورد جينويتي في دبي دور المستشار المالي لشركة موانئ دبي العالمية، بينما اضطلعت بي.إم.أو كابيتال ماركتس بدور المستار المالي لصندوق سي.دي.بي.كيو.