كيان تتعاقد مع روتانا لإدارة مشروع كيان كانتارا في دبي

أعلنت مجموعة كيان العقارية عن تعيين شركة روتانا لإدارة الفنادق، المشغل الرئيس لمشروع الشقق الفندقية "كيان أرجان". وعلاوة على ذلك، تم تعيين شركة "شابورجي بالونجي" كمقاول رئيسي للمشروع وهي بذلك المسؤولة عن كافة أعمال البناء المتوقع أن تبدأ خلال نوفمبر 2016.

وحضر المؤتمر الصحفي المشترك رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان أحمد الحاطي، ورئيس مجلس إدارة شركة روتانا لادارة الفنادق ناصر النويس، و الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لادارة الفنادق عمر قدوري، إلى جانب العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي لشركة "شابورجي بالونجي" موهان سيني و رئيس التطوير العقاري لشعاع كابيتال زياد كنعان.

واجتمع ممثلو المؤسسات المشاركة في المؤتمر الصحفي على أهمية قطاع الاستقبال والضيافة والترفيه في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص غير المستغلة التي لا تزال متاحة في جميع أنحاء المنطقة ضمن هذا القطاع، مؤكدين على أهمية الجودة والدقة في خلق علامة تجارية مميزة تستند لخبرات طويلة الأمد، وخصوصاً في خضم عائدات النفط المنخفضة، والجهود الرامية إلى خطط التنويع الاقتصادي المرتكزة على قطاع الشركات غير النفطية.

حيث يبدي قطاع الضيافة أداءً قوياً في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ متوسط الإشغال لمرافق هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية نحو 85٪.

وتعد شركة روتانا واحدة من أولى الشركات التي أطلقت مفهوم "الأجنحة المتكاملة" في الشرق الأوسط منذ العام 1996، ومن ثم جرى تغيير علامتها التجارية إلى "أرجان للشقق الفندقية من روتانا".

وتشكل الشقق الفندقية حالياً ما نسبته 21٪ من مجموع الغرف التي تطرحها شركة روتانا، في حين تخطط هذه العلامة التجارية لتوسيع عروضها من الشقق المخدومة لتشمل كافة أنحاء المنطقة وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها خصوصاً لفئة المسافرين من رجال الأعمال والذين يشكلون 64٪ من ضيوف شقق روتانا الفندقية.



ومن المتوقع أن يصل معدل إشغال الشقق الفندقية المطروحة مؤخراً، نظراً للخدمة الممتازة التي تقدمها مع التصميمات الداخلية الجميلة التي تتمتع بها، إلى 90٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. وما بات أمراً معروفاً لدى الجميع أن برج الشقق الفندقية "كيان كانتارا" والذي يدار تحت إشراف علامة "أرجان روتانا " التجارية، استحدث توسعات الإقامة الفخمة والمريحة من خلال توفير غرف نوم بمزايا متعددة في الشقق الفندقية المجهزة تجهيزاً كاملاً والمخدومة من قبل طاقم ضيافة مزود بأحدث التقنيات على مدار 24 ساعة، بالإضافة للمرافق الترفيهية الموجودة فيها مثل الصالات الرياضية والمسابح.

وحتى الآن تم بيع 60% من شقق البرج السكني في المشروع، فيما ستقوم إدارة البرج بتنفيذ مفهوم جديد يعبر عن التوجه الذي تعتمده الشركة من خلال إقامة توسعات لمرافق الفندق، تتمثل بدمج النمط الفندقي بالشقق المنزلية. إلى جانب إتاحة المشروع للمستأجرين خيار إضفاء الطابع الشخصي الخاص بهم على مساحاتهم المعيشية. ومما لا شك فيه أن الخدمات المقدمة من روتانا، ومتوسط معدلات الإشغال العالية في مشاريع الشركة، وسمعة علامتها التجارية ذات الجودة العالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه ستكون بمثابة الصوت الذي يتحدث عنها في جلب الاستثمار المربح.

وفي معرض حديثه عن الشراكة مع مجموعة كيان، قال رئيس مجلس إدارة روتانا ناصر النويس "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع مجموعة كيان على مشروع يعد من الأيقونات السكنية الرائعة والشهيرة. ومع أبراج "كيان كانتارا" نحن على ثقة من أن المشروع بحد ذاته سيبهرالزوار، ومن المثير حقاً أن تساهم مؤسستنا في تعزيز نوعية الأداء والرفاهية السكنية ، مما سيضيف لخبرتنا في دبي".

من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "شابورجي بالونجي" موهان سيني " إن التطوير الذي تحدثه هذه الشراكة سيجعل من مشروع " كيان كانتارا" أكثر إثارة وجاذبية، خاصة أنها تعتمد على مسارات متعددة من فن العمارة وتشكل دمجاً لمختلف هذه الثقافات، ونحن نرحب بالتحديات التي ينطوي عليها المشروع في سبيل بناء هذه التحفة الجميلة من دون المساومة على الجودة ".

بدوره قال رئيس التطوير العقاري زياد كنعان "إن قدرة كيان على تقديم مشاريع ذات جودة عالية بشكل مستمر، والدرجة المؤسساتية للمشاريع العقارية التي تنفذها - سواء أكانت سكنية أو تجارية - هي شهادة على قدراتها في هذا السوق". مضيفاً أن شركة شعاع لديها خبرة صلبة وواسعة في هذا المجال وهي تعمل جنباً إلى جنب مع روتانا في عدد من المشاريع السابقة، كما تقوم بإدارة ثلاثة من المنشآت التابعة لها في المملكة العربية السعودية. معقباً "نحن نتطلع إلى الاستفادة من هذا المزيج الرائع من الخبرات من مختلف الشركات للبناء على ما تقدمه كيان من دعم وتقديم عوائد مجزية للمستثمرين".

من موقعه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان أحمد الحاطي "إنه لشعور رائع العمل مع هذه العلامات التجارية الشهيرة في قطاعات الضيافة والبناء. نحن نريد أن نبرز لعملائنا أن ما لدى مجموعة كيان لتقدمه لهم من مشاريع ضخمة أكثر من مجرد ما تراه أعينهم، كما نود طمأنة عملائنا في ذات الوقت أن العائد على الاستثمار من هذه المشاريع يحتل رأس القائمة في جدول أولوياتنا".

يشار إلى أن مشروع " كيان كانتارا" يقدم للأفراد المهتمين الفرصة بالاستثمار في تجمع الإسكان الذي سيدار من قبل شركة روتانا، دون أي رسوم إضافية، مع زيادة العائد الكلي على الاستثمار للعميل بنسبة أقلها 8٪ .

وعن تفاصيل المشروع السكني الجديد، فهو يتكون من برجين، سيتضمن البرج السكني والفندقي أكثر من 700 وحدة في شكل استوديوهات، وشقق تتراوح مساحتها ما بين غرفة نوم واحدة إلى ثلاثة غرف، وبنت هاوس. ولغايات توفير مساحات سكنية مريحة وفخمة، يتيح المشروع مرافق متعددة مثل مساحات التجزئة والمطاعم وقاعات الاجتماعات والصالات الرياضية والمنتجع الصحي.

وانطلق مشروع " كيان كانتارا " على مرحلتين في طريق أم سقيم الاستراتيجي في دبي والذي يتحول بسرعة لافتة للرابط الأكبر بين الطرق ومراكز التسوق والمراكز الترفيهية والمناطق السكنية والمعاهد التعليمية، حيث يقع مشروع " كيان كانتارا" في مكان ينبض بالحياة والحيوية، ويأتي على بعد دقيقتين من شارع الشيخ محمد بن زايد و شارع الخيل ، و على بعد 6 دقائق من شارع الإمارات. فيما تفصله مسافة 5 دقائق عن مول الإمارات و18 دقيقة عن دبي مول بالسيارة. كما يحاذي المشروع المناطق الترفيهية في دبي مثل الحديقة المعجزة و عالم " آي إم جي " للمغامرات والقرية العالمية، كما تفصله مسافة 20 دقيقة عن مطار آل مكتوم الدولي، وبهذا فإن الموقع يقدم لقاطنيه وزواره الراحة والسهولة في الوصول لجميع المرافق ويؤمن لهم بذلك نمط معيشي متكامل.

يشار إلى أن البرج السكني الذي تم تدشينه مؤخراً يلقى إقبالا كبيراً من العملاء من حيث المبيعات، ومن المتوقع أن يحصل ذات الأمر بالنسبة للشقق الفندقية، حيث انطلقت مبيعات الشقق الفندقية بشكل رسمي خلال انعقاد المؤتمر الصحفي.