ساويرس يستقيل من منصب العضو المنتدب في "أوراسكوم"

أعلنت "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا أمس الأحد، استقالة نجيب ساويرس من منصبه كعضو منتدب لمجلس إدارة الشركة، اعتباراً من الأول من يناير 2017، على أن يستمر في مزاولة مهام منصبه الحالي حتى يتم الانتهاء من إجراءات تعيين عضو منتدب جديد، وتسجيله لدى الجهات الرقابية.

ورشح ساويرس تامر المهدي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات لمنصب العضو المنتدب خلفاً له، بعد الانتهاء من إجراءات تعيين المهدي عضواً بمجلس الإدارة.

وأعلنت الشركة أيضاً عن تقدم يوسف فايز شكري باستقالته كعضو مجلس الإدارة التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، اعتباراً من الأول يناير، وتم تعيين خالد الليثي رئيساً للقطاع المالي اعتباراً من ذات التاريخ.