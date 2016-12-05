قالت مجموعة الاتحاد للطيران إن مجلس إدارتها وافق على خطط لإنشاء مجموعة طيران للرحلات السياحية الترفيه عبر شركة مشتركة مع مجموعة توي إيه.جي الأوروبية.
وأضافت المجموعة - وهي الشركة القابضة المالكة للاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي - في بيان إن شركة تابعة لها ستستحوذ على 49.8%، من شركة الطيران النمساوية "نكي" من إير برلين في إطار الصفقة.
وقالت الاتحاد للطيران إنها ستملك حصة تبلغ 25%، من شركة الطيران الجديدة فيما ستسيطر توي إيه.جي على 24.8%، مضيفة أن الحصة المتبقية البالغة 50.2%، فستظل مملوكة للمؤسسة النمساوية "نكي برايفتستيفتونج".
"الاتحاد" تنشئ شركة طيران مشتركة للرحلات السياحية
قالت مجموعة الاتحاد للطيران إن مجلس إدارتها وافق على خطط لإنشاء مجموعة طيران للرحلات السياحية الترفيه عبر شركة مشتركة مع مجموعة توي إيه.جي الأوروبية.