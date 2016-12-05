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"الاتحاد" تنشئ شركة طيران مشتركة للرحلات السياحية

المصدر: دبي – رويترز
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قالت مجموعة الاتحاد للطيران إن مجلس إدارتها وافق على خطط لإنشاء مجموعة طيران للرحلات السياحية الترفيه عبر شركة مشتركة مع مجموعة توي إيه.جي الأوروبية.

وأضافت المجموعة - وهي الشركة القابضة المالكة للاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي - في بيان إن شركة تابعة لها ستستحوذ على 49.8%، من شركة الطيران النمساوية "نكي" من إير برلين في إطار الصفقة.

وقالت الاتحاد للطيران إنها ستملك حصة تبلغ 25%، من شركة الطيران الجديدة فيما ستسيطر توي إيه.جي على 24.8%، مضيفة أن الحصة المتبقية البالغة 50.2%، فستظل مملوكة للمؤسسة النمساوية "نكي برايفتستيفتونج".

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