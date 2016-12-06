راية القابضة تستحوذ على شركة أغذية بـ80 مليون جنيه

وقعت شركة "راية" القابضة للاستثمارات المالية عقد شراء مبدئياً للاستحواذ على ملكية شركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة المالكة للاسم التجاري لذة بمدينة السادات.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن القيمة المبدئية للعقد تبلغ 80 مليون جنيه، وسيتم تحديد القيمة النهائية وفقاً لنتائج الفحص النافي للجهالة.

وذكرت الشركة في نوفمبر الماضي أنها تعتزم ضخ استثمارات في حدود 150 مليون جنيه، وأوشكت على الانتهاء من دراسات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على مصنع للمواد الغذائية.

وكان مجلس إدارة شركة راية القابضة وافق في أكتوبر الماضي، من حيث المبدأ على الدخول في مفاوضات بشأن الاستحواذ على أحد المشروعات الصناعية الغذائية القائمة، والتي تعمل في السوق المحلي والتصدير.