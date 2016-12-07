بيع حصة سعودي أوجيه في البنك العربي بـ1.120 مليار دولار

كشف صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي في الأردن عن تقدمه مع مجموعة من مستثمرين سعوديين وأردنيين وعرب لشراء حصة شركة "أوجيه الشرق الأوسط" القابضة في البنك العربي البالغة 20%، مضيفاً أن أوجيه وافقت على ذلك.

وكشف غسان عقيل، الرئيس التنفيذي لشركة أسترا غروب، وهي تابعة لرجل الأعمال صبيح المصري في مقابلة خاصة لـ"العربية" أنه تم بيع حصة سعودي أوجيه في البنك العربي مقابل 1.120 مليار دولار، مقابل 6.25 دينار للسهم.

وأشار عقيل إلى أن مستثمرين استراتيجيين، إضافة إلى صبيح المصري وآخرين اشتروا الحصة، متوقعاً إتمام الصفقة خلال مهلة 45 يوماً حتى 15 يناير 2017 كحد أقصى.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت الشهر الماضي أن شركة السعودي أوجيه قد توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصتها في البنك لصالح مجموعة فواز الحكير مقابل 1.1 مليار دولار، غير أن عقيل يرجع فشل صفقة فواز حكير للاستحواذ على حصة شركة "أوجيه الشرق الأوسط" القابضة في البنك العربي إلى انتهاء مهلة العرض EXCLUSIVITY PERIOD والتي كانت محددة بـ45 يوماً.

وارتفع سهم البنك العربي أمس بنسبة 1.15 % في بورصة عمان ليغلق عند مستوى 6.15 دينار للسهم.

ورجح المصري تنفيذ الاتفاقية في غضون الفترة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية حصولها الشهر المقبل على أبعد تقدير.

يذكر أن مجموعة البنك العربي أعلنت عن تحقيقها أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 617,9 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 مقارنة بـ 615,1 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2015.

وقال البنك حينها، إن أرباح المجموعة قبل الضرائب بلغت 815,8 مليون دولار، مبينا أن هذه النتائج تعكس الأداء المتوازن للبنك والقدرة المستمرة في النمو وتحقيق الأرباح مع المحافظة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق الملكية 8,3 مليار دولار أميركي كما في نهاية أيلول 2016.