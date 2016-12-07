مسؤول: هيئة الطيران المدني لا تخطط حاليا لإصدار صكوك

كشف رئيس مجلس المديرين لدى شركة الطيران المدني السعودي القابضة فيصل الصقير، في مقابلة مع قناة "العربية"، ضمن مؤتمر الصكوك الذي استضافته الرياض أمس، عن أهمية استخدام الصكوك في مشاريع البنية التحتية.

وأضاف الصقير أن إصدار الصكوك من قبل جهة حكومية مثل هيئة الطيران المدني قد تكون لديه فوائد متعددة.

وأكد الصقير "الهيئة لا تخطط حاليا للتوجه إلى سوق الصكوك".

وقال رئيس مجلس المديرين لدى شركة الطيران المدني السعودي القابضة الطيران المدني، إن جميع مطارات المملكة ستحتاج إلى التحديث ولكن أساليب التمويل ستختلف.

وأوضح الصقير أن "تطوير المطارات قد يحتاج إلى مليارات الريالات".