AT&T تطلق أول تجربة لشبكات 5G في الولايات المتحدة

أعلنت شركة إيه تي أند تي AT&T الأميركية عن إطلاقها لأول تجربة تجارية لشبكات الجيل الخامس 5G باستخدام تكنولوجيا موجة ميليمتر mmWave، وهي عبارة عن مجموعة من الترددات الراديوية الطيفية بين 30 و300 غيغاهيرتز يمكن استخدامها للوصول إلى إنترنت النطاق العريض عالي السرعة.

وعملت شركة الاتصالات الأميركية، على تجريب عرض نطاق ترددي متعدد الغيغابت في أحد ماكتب شركة إنتل في مدينة أوستن التابعة لولاية تكساس.

وتختبر الشركتان معاً الوصول إلى الإنترنت والشبكات الخاصة الافتراضية وتطبيقات الاتصالات الموحدة والبث المباشر للفيديو بدقة 4K، كما تعرض التجربة إمكانيات الاتصال عبر برتوكول الإنترنت VoIP باستخدام نطاق الترددات الطيفية 15 و28 غيغاهيرتز.

وتعد الشركة بوصول سرعة النقل إلى 14.4 غيغابت في الثانية، ويمكن للعملاء مع شبكات الجيل الخامس تحميل البرامج التلفزيونية التقليدية في أقل من 3 ثوانٍ، مع انخفاض زمن الوصول بشكل كبير مما يساعد اللاعبين على اللعب بشكل أسلس عبر الإنترنت.

ووفقاً للشركة فقد تصل هذه التكنولوجيا إلى السيارات ذاتية القيادة، ما يمكن تلك المركبات من التواصل بسرعة كبيرة وبزمن وصول منخفض مع الأشياء الأخرى المتصلة الموجودة على الطرقات.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع عبر شبكات5G و4G LTE أن تشهد منافسة سريعة مع ما نراه اليوم من مزودي خدمات الكيبل، وأن طريق الشركة إلى شبكات الجيل الخامس سوف تساعد على جعل هذه الرؤية واقعاً ملموساً في أسرع وقت.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر فبراير الماضي عن شراكتها فيما يخص شبكات الجيل الخامس مع إريكسون وإنتل، ودخلت لاحقاً في شراكة مع نوكيا فيما يخص مختبر عمل معمارية النظام والبرمجيات.

وظهرت في وقت سابق من هذا العام تقارير تفيد بأن شركة غوغل تختبر تكنولوجيا mmWave للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، كما يفترض قيام شركة فيس بوك بإجراء أبحاث حول الشبكات التي تستخدم نطاقات التردد العالي جداً.