ثاني أكبر الدائنين يوجه ضربة جديدة لـ"سعودي أوجيه"

تلقت جهود "سعودي أوجيه" في إعادة هيكلة ديون متراكمة بنحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) ضربة جديدة، بعد حصول الدائن الرئيسي الثاني على أمر من المحكمة للمطالبة بسداد الدين المستحق على شركة الإنشاءات.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن البنك الأهلي التجاري (NCB)، وهو أكبر بنك في السعودية، قد حصل على أمر من المحكمة ضد شركة "سعودي أوجيه"، بعد خطوة مماثلة من قبل مجموعة "سامبا" المالية.

وقد أنشأت "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلة الرئيس اللبناني المكلف سعد الحريري، منذ سنوات، العديد من المشاريع في المملكة السعودية كالفنادق والمستشفيات، غير أن خفض الإنفاق الحكومي بعد تراجع أسعار النفط، أثر على عائدات الشركة التي تكافح من أجل خدمة الديون.

وقالت المصادر إن رفض طلب شركة "سعودي أوجيه" تجميد سداد الأموال المستحقة التي تدين بها لبنوك سعودية، يضع العملية برمتها موضع شك.

وأضافوا أن تجميد السداد سيمنح "سعودي أوجيه" مساحة للمضي قدماً في واحدة من أكبر صفقات إعادة هيكلة الديون في منطقة الخليج خلال السنوات الأخيرة، وسيعطيها المزيد من الوقت لجمع مستحقاتها لدى الحكومة.

وكانت مصادر قد صرحت لوكالة "بلومبرغ"، بأن مجموعة "سامبا المالية" رفضت خطة مقترحة لتجميد سداد ديون مستحقة على شركة "سعودي أوجيه"، وباشرت باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل ديونها.

وتعمل "سعودي أوجيه" لتمديد آجال الاستحقاق، في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على مدفوعات حكومية عن مشاريعها. كما تسعى الشركة لبيع حصة في إحدى شركات الاتصالات الإماراتية بعد تعثرها في السداد.

وكانت المملكة قد أقرت أخيراً خطة لدفع وتسوية جميع مستحقات المقاولين المتأخرة، قبل نهاية العام الجاري، وبدأت وزارة المالية السعودية فعلياً بتسليم المستحقات.