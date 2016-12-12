إيني تبيع 30% من حقل ظهر المصري للغاز إلى روسنفت

وافقت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز على بيع حصة تبلغ 30% من امتياز شروق البحري المصري إلى شركة روسنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار لتخفض حصتها في حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي إلى 60%.



وقالت إيني إن روسنفت ستسدد لها قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية يبلغ مجموعها نحو 450 مليون دولار في الوقت الحاضر.



ولدى روسنفت أيضا خيار شراء حصة إضافية تبلغ 5% بنفس الشروط. واكتشفت إيني حقل ظُهر - أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط على الإطلاق - في امتياز شروق في أغسطس آب 2015.



