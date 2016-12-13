داماك تمنح 15 عقد إنشاء بقيمة 1.26 مليار درهم

أعلنت داماك العقارية اليوم عن منحها 15 عقداً بقيمة 1.26 مليار درهم خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر من العام الجاري وذلك لإتمام أعمال الإنشاءات والاستشارات الهندسية. وتصل بهذا القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة خلال عام 2016 حتى الآن لإنجاز مشاريع تطويرية في دبي والمملكة المتحدة إلى 6.51 مليار درهم إماراتي.

وقامت شركة داماك العقارية بمنح هذه العقود لتوفير خدمات متعلقة بعدة مشاريع في دبي، تشمل مجتمعي الغولف "أكويا من داماك" و"أكويا أكسجين"، ومشروعي الأبراج المتعددة "أيكون سيتي" و"داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس". وفيما يخص "أكويا من داماك"، تغطي العقود أعمال الإنشاءات الرئيسية للفلل والشقق في عدد من التجمعات السكنية داخل المشروع التطويري المتكامل. وتغطي العقود الممنوحة في "أكويا أكسجين"، ثاني مشروع تطويري متكامل للشركة في دبي، أعمال الإنشاءات الرئيسية للفلل والطرق والبنية التحتية والأوتاد الخرسانية، إلى جانب عقود الاستشارات الهندسية لوضع التصميم وتقديم خدمات الإشراف المتعلقة بالـ "كلوب هاوس" والمحطات الفرعية.

وقال محمد الطحاينة، نائب رئيس أول للشؤون التجارية في شركة داماك العقارية: "مع تسليم 1,350 فيلا وشقة في مشروع ’أكويا من داماك‘ خلال الربع الأخير من عام 2016، إلى جانب افتتاح "ترمب إنترناشيونال غولف كلوب دبي" في الربع الأول من عام 2017، يحرز المشروع تقدماً سريعاً ويتم تجهيزه ليصبح مجتمعاً متكامل الجوانب. ونحن نتعاون مع شركات مقاولة مرموقة تمتلك خبرة واسعة في تخصصاتها، كما نسعى جاهدين لتجنب أي تأخير محتمل في تسليم المشروع من خلال تكليف الأعمال التطويرية لعددٍ من المقاولين".

وأضاف الطحاينة: "تم إنجاز 95% من أعمال البنية التحتية لملعب الغولف في مشروع ’أكويا من داماك‘، فيما يُعَد مشروع "ترمب برايفت" المقرر تسليمه خلال الربع الأول من عام 2019 الجزء الأخير قبل اكتمال مشروع ’أكويا من داماك‘ التطويري تماماً. أما في مشروع ’أكويا أكسجين‘، فلا زلنا نحقق تقدماً كبيراً حيث قمنا بتعيين ثماني شركات مقاولة رئيسية حتى الآن لتولي أعمال الإنشاءات لـ 5,676 فيلا والتي قد بدأت بالعمل فعلياً".

وتجري أعمال إنشاء ملعب الغولف في مشروع "أكويا أكسجين"، حيث تم منحها لعدد من المقاولين. وقد تم الانتهاء من التصميم الرئيسي للبنية التحتية، فيما استُكملت أعمال التعبئة، بينما لا تزال الأعمال الهندسية جارية. كما تم الانتهاء من تصميم عدة تجمعات سكنية إلى جانب تعيين عدد من المقاولين الرئيسيين.

وبهدف إنجاز هذه الأعمال الإنشائية، قامت شركة داماك العقارية بتعيين عدد من كبرى شركات المقاولة المحلية والعالمية مثل شركة غنتوت للمقاولات العامة، وشركة العارف للمقاولات، والشركة الوطنية للمواسير، وغيرها.

وكانت شركة المقاولات الصينية "تشاينا ستيت كونستراكشن إنجينيرينغ" أيضاً ضمن التعيينات الرئيسية خلال هذه الفترة، والتي مُنحت أكبر عقد بقيمة 554 مليون درهم إماراتي، وذلك لتولي الأعمال الإنشائية الرئيسية للشقق السكنية في مشروع "باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز" في دبي. وإضافة إلى هذا المشروع الذي يشمل أبراجا سكنية وفندقية، قامت شركة داماك العقارية أيضاً بتعيين مقاولين لإنجاز أعمال تجهيز الموقع وأعمال المساندة ضمن المشروع التطويري "أيكون سيتي"، الواقع على شارع الشيخ زايد والمطل على قناة دبي المائية.

وحتى الآن خلال عام 2016، قامت شركة داماك العقارية بإطلاق عدد من المشاريع الرئيسية تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم إماراتي. وتشمل المشاريع الجديدة كلاً من الشقق والغرف الفندقية في "أيكون سيتي"، والشقق السكنية في "أيكون سيتي"، والفلل المعكوسة (XV) في "أكويا من داماك"، و"ذا بيتش من ميزون دو فيل"، و"تاور 108"، وفلل "أكويا كواترو"، و"أكويا إيماجين"، وأراضي الاستثمار في "أكويا إيماجين"، و"أكويا إيماجن 2.0"، و"أكويا فريش"، و"أكويا سيلفي"، "أكويا مانارولا"، و"داماك ميزون بريفيه"، و"داماك ميزون ماجستين"، و"داماك ميزون دو فيل أرتيزيا"، و"داماك ميزون دو فيل تينورا"، و"داماك ميزون دو فيل سلستيا"، إضافة إلى "ترامب برايفت".