أرامكو للعربية: تريليون ريال حجم مشتريات الشركة

أشار الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، في لقاء مع "العربية" إلى أن منتدى اكتفاء 2016 الذي تعقده الشركة بنسخته الثانية، يهدف لزيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات إلى 70% بحلول عام 2021.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي تتم خلال منتدى اكتفاء 2016 هي اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية تهدف جميعها إلى تنمية الناتج المحلي، بالإضافة إلى رفع المستوى المحلي للمنتجات والخدمات في المملكة.

وأوضح الناصر أن برنامج اكتفاء هو عبارة عن طرح جزء كبير من مشترياتنا في السوق المحلي، لافتاً إلى أن 43% من قيمة مشتريات "أرامكو" وضعت في السوق المحلي. يذكر هنا أن حجم مشتريات "أرامكو" بلغ تريليون ريال.

وأكد أن برنامج "اكتفاء" سيخلق عددا كبيرا من الوظائف النوعية وعلى حسب حاجة سوق العمل، بما يتماشى مع الخطط الهادفة إلى توطين الوظائف من خلال القوى العاملة المدربة، حيث " نتطلع إلى تخريج 360 ألف متدرب بحلول 2030"، على حد قوله.

وعن آلية تدريب القوى العاملة، لفت إلى أن التدريب سيتم من خلال شراكات مع 12 مركزا، علماً أن أرامكو تتطلع إلى الشراكة مع 28 مركزا بحلول 2030.

استجابة من قبل الموردين

وفي السياق عينه، أكد الناصر استجابة من قبل الموردين تجاه متطلبات برنامج اكتفاء، مشيرا إلى أنهم أعادوا جميع خطتهم لتتماشى مع البرنامج.

وفيما وُجد تجاوب كبير من المصنعين ومقدمي الخدمات بهذا البرنامج، قال الناصر إن جزءا كبيرا من المصنعين ذهبوا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: "نتطلع إلى الوصول إلى أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة بحلول 2030"، منوها بأن أرامكو وضعت مقاييس للأداء لتقييم كل شركة.

وإذا كانت كل شركة على دراية بنسبة المحتوى المحلي اليوم، كشف الناصر أن رؤية المملكة وضعت نسبة 75% من المحتوى المحلي بحلول 2030.