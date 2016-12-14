مصنع البلاستيك السعودي: التقاضي مع "زين" لم ينته

في بيان رسمي حصلت "العربية" على نسخة منه، رد مصنع البلاستيك السعودي على إعلان "زين الكويت" بحصولها على حكم نهائي من محكمة بريطانية يجبر المصنع على دفع 527 مليون دولار للشركة الكويتية لتسوية خلاف يتعلق بشركة زين السعودية.

وأشار مصنع البلاستيك السعودي في بيانه إلى أن المسار القضائي بينه وبين "زين الكويت" لا يزال قائماً، وأن ما صدر من المحكمة العليا في إنجلترا لم يكن حكما قضائيا، وإنما قرارا تحكيميا لم تكتمل إجراءاته القانونية بعد.

وأوضح المصنع أنه قام بتعيين فريق قضائي في السعودية ليتولى تمثيل الشركة في مراحل التقاضي المختلفة، والتي ستتم داخل المملكة وليس خارجها.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت زين الكويت عن فوزها بقرار نهائي يلزم مصنع البلاستيك السعودي بدفع أكثر من نصف مليار دولار للشركة الكويتية، عدا العمولات وفوائد التأخير ونفقات التحكيم.

ولجأت زين إلى هيئة التحكيم الدولية في العام 2011، وحصلت في ديسمبر 2015 على قرار بإلزام مصنع البلاستيك بدفع 527 مليون دولار لشركة زين.

إلا أن مصنع البلاستيك طلب فسخ القرار أمام المحكمة العليا في إنكلترا، لكن المحكمة أصدرت قرارها النهائي مؤخراً برد طلب الفسخ واعتبار قرار التحكيم نهائياً.

وقالت زين إنها ستقوم بالتحضير لإجراءات تنفيذ الحكم في السعودية بعد الانتهاء من تصديق الحكم وترجمته.