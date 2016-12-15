مخزونات قطاع الأعمال الأميركي تسجل أكبر هبوط في 11 شهرا

سجلت المخزونات لدى قطاع الأعمال الأميركي أكبر انخفاض في حوالي عام، وذلك خلال أكتوبر الماضي، وسط هبوط في مخزونات شركات التجزئة، ما يشير إلى مساهمة متواضعة في النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام من الاستثمار في المخزونات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الأربعاء، إن المخزونات انخفضت بـ 0.2% بعد استقرارها في سبتمبر، ويعد ذلك أكبر هبوط منذ نوفمبر من العام الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن تنخفض المخزونات -وهي مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي- بنسبة 0.1% في أكتوبر.

وهبطت المخزونات لدى شركات التجزئة بـ 0.4% في أكتوبر، بعد استقرارها في سبتمبر.

وتعافى الاستثمار في المخزونات في الربع الثالث من العام، مقدماً مساهمة قدرها نصف نقطة مئوية في معدل النمو السنوي للاقتصاد في تلك الفترة والذي بلغ 3.2%.

وفي أكتوبر زادت مبيعات الشركات 0.8%، بعد ارتفاع مماثل في سبتمبر. وبوتيرة المبيعات المسجلة في أكتوبر، فإن الشركات تحتاج إلى 1.37 شهر للتخلص من المخزونات انخفاضاً من 1.38 شهر في سبتمبر.