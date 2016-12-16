كارلوس غصن يتوقع مبيعات قياسية لـ "نيسان" في 2017

قال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتور" اليابانية لصناعة السيارات، إن الشركة ستحقق مبيعات قياسية في 2017 مع تعزز الطلب بفضل تحسن نمو الاقتصاد العالمي، ما سيعوض أثر تقلبات سعر الصرف وأسواق السلع الأولية.

وقال غصن إنه واثق من أن سياسة التجارة الأميركية تحت الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستواصل تشجيع العلاقات القوية مع المكسيك، حيث تنتج "نيسان" السيارات للتصدير إلى الولايات المتحدة.

وثمة مخاوف من خطر ارتفاع التكاليف لـ"نيسان" وصناع السيارات الآخرين إذا وفى ترمب بتعهداته حول إعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، أو فرض رسوم على السيارات المستوردة من المكسيك.

وبحسب أحدث أرقام المبيعات العالمية، باعت "نيسان" 4.52 مليون سيارة وشاحنة من يناير إلى أكتوبر، بعد أن حققت مبيعات قياسية بلغت 5.42 مليون في 2015.

وقال غصن للصحافيين اليوم الجمعة: "أعتقد أن 2017 سيكون عاما جيداً، وأننا سنرى نمواً اقتصادياً معقولا، خاصة في صناعة السيارات. أعتقد أننا سنحقق رقماً قياسياً للمبيعات في 2017".

وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الخام وتقلبات سعر الصرف سيظل مصدراً للمخاطر في الصناعة، لكن نمو الاقتصادات العالمية سيبقي الطلب على السيارات قوياً ويعوض أثر ذلك.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسارع النمو العالمي إلى 3.3% في 2017، من 2.9% هذا العام، مع تلقي الاقتصاد الأميركي دفعة للأمام من خطط إدارة ترمب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام.