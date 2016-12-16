مردوخ يوسع إمبراطوريته بضم سكاي مقابل 14.6 مليار دولار

قالت شبكة "فوكس" المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، إنها اتفقت على شراء شركة التلفزيون المدفوع الأوروبية "سكاي" مقابل 14.6 مليار دولار، متمسكة بعرضها الذي قدمته في وقت سابق رغم اعتراض بعض المستثمرين.

وقالت "فوكس" إنها ستسعى لترتيب يتطلب موافقة المحكمة، ويستخدم عادة في عمليات الاستحواذ الودية ببريطانيا، ما يعني أنها ستحتاج إلى دعم 75% من المساهمين المستقلين في "سكاي" لإتمام الصفقة التي تقدر إجمالي قيمة "سكاي" عند 18.5 مليار جنيه استرليني.

وسعياً لدمج إمبراطوريته الإعلامية في أوروبا والولايات المتحدة، يشتري مردوخ الحصة غير المملوكة له في "سكاي" البالغة 61% ليسيطر بشكل كامل على قاعدة عملائها البالغ عددهم 22 مليون شخص في بريطانيا وأيرلندا وإيطاليا وألمانيا والنمسا.

وكانت الشركتان قد قالتا، الجمعة الماضية، إنهما توصلتا إلى اتفاق مبدئي. لكن السعر البالغ 10.75 استرليني للسهم، ويمثل علاوة بنحو 40% عن سعره في جلسة ما قبل تلقي العرض الأولي، خيب آمال العديد من المساهمين الكبار، حيث اتهموا "سكاي" بالبيع إلى مؤسسها وأكبر حاملي أسهمها بثمن بخس.

وقالت "فوكس" إنها تتوقع إتمام الاستحواذ قبل نهاية 2017.