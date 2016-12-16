11.5 مليار دولار حصيلة أضخم صفقة بقطاع الطاقة في 2016

قالت شركة "روسنفتغاس" الروسية الحكومية القابضة، اليوم الجمعة، إنها تسلمت حصيلة بيع حصة قدرها 19.5% في شركة "روسنفت" للنفط.

وقالت الشركة إن الحصيلة البالغة 710.8 مليار روبل (11.5 مليار دولار)، ستحول إلى الميزانية الروسية وفقاً للجدول الزمني الموضوع، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكان الكرملين قد أعلن سابقاً أن مجموعة جلينكور لتجارة السلع والتعدين وصندوق الثروة السيادي القطري، سيشتريان مجتمعين حصة قدرها 19.5% في شركة روسنفت النفطية الروسية، التي تسيطر عليها الدولة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع مع إيجور ستشين الرئيس التنفيذي لـ"روسنفت": "إنه أكبر اتفاق للخصخصة. أكبر صفقة للبيع والشراء في قطاع النفط والغاز العالمي في 2016".

وأضاف بوتين أن الحكومة الروسية ستحتفظ بحصة مسيطرة تزيد عن 50% في "روسنفت"، وسيكون لجلينكور والصندوق القطري حصتان متساويتان في اتحاد المستثمرين.

ووفقا للكرملين فإن روسيا ستحصل على 10.5 مليار يورو، ما يعادل (11.5 مليار دولار) من الصفقة، وستقوم بإعداد نظام لتحويل العملة الأجنبية لتفادي تقلبات في الأسواق المالية قد تنتج عن دخول مبالغ نقدية كبيرة من الاتفاق إلى النظام المالي الروسي.