"الاتصالات السعودية" تعتزم شراء 10% في "كريم"

أعلنت شركة "الاتصالات السعودية" STC أن مجلس إدارتها وافق على قيام الشركة بشراء حصة تبلغ 10% في شركة "كريم"، ضمن استراتيجية الشركة التي تتضمن الاستثمار في الابتكار الرقمي والتنمية الشاملة للمنظومة الرقمية.

وتبلغ قيمة الصفقة 100 مليون دولار (ما يعادل 375 مليون ريال سعودي)، فيما ذكر بيان الشركة أن تمويل صفقة الشراء سيتم من مصادر الشركة، الأمر الذي لن ينتج عنه أي أثر جوهري على نتائجها، ولن يترتب عليه أي التزامات مالية.

وتقيّم الصفقة الشركة المتخصصة في خدمات حجز مركبات الأجرة بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار). وهذا التقييم يزيد بأكثر من 40 مرّة عن تقييم الشركة في العام 2014، وفق صفقة سابقة اشترت بموجبها مجموعة الطيار 18.4% من أسهم "كريم" مقابل 92 مليون ريال فقط.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة ستساعد الشركة في توفير وتقديم منتجات وخدمات إضافية ومبتكرة لعملائها، كالمدفوعات الرقمية وخدمات النقل اللوجستية، فضلا عن تعزيز الاتصال عبر الهواتف الجوالة للعملاء داخل النظام الخاص بالنقل.

تجدر الإشارة إلى أن "كريم" تأسست في العام 2012، وتمتد عملياتها في 47 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان.