120 مليون يورو مبيعات سنوية لـ "أميانتيت"

وقّعت شركة "أميانتيت" السعودية مذكرة تفاهم تتعلق باحتمالية دمج قطاع تصنيع الأنابيب وشركات التسويق الأوروبية مع شركة "ويج ويترسدورفر" النمساوية، بالإضافة إلى دمج تقنية Flowtite العالمية المملوكة لشركة أميانتيت مع مجموعة شركات HOBAS .

وتساهم صناعة الأنابيب بالنسبة لأميانتيت بمبيعات سنوية قدرها 120 مليون يورو وبأرباح تُقدّر بـ 600 ألف يورو في العام الحالي، وهي أرقام شبه متساوية لمبيعات و أرباح HOBAS.

يُذكر أن الكيان المدموج سوف يكون بالتساوي بين الطرفين حيث سيتم تشكيل مجلس إدارة يتكون من 4 أعضاء، اثنين تعينهم أميانتيت و اثنين تعينهم شركة WIG .