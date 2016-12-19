أرامكو وجنرال إلكتريك تطلقان أول توربين هوائي بالسعودية

قالت أرامكو السعودية النفطية الحكومية إنها تخطط لإطلاق أول مشروع لتوربينات الهواء في المملكة الشهر القادم في إطار البرنامج الوطني لتنويع إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات الطلب المتزايد.



وسيوفر التوربين الهوائي الذي وردته جنرال إليكتريك الأميركية الطاقة لمركز أرامكو السعودية لتوزيع المنتجات البترولية في طريف في شمال غرب المملكة.



وتنتج السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قدرا ضئيلا جدا من الكهرباء بالطاقة المتجددة بما يقل عن 1% من إجمالي إنتاجها.



لكنها تخطط لتوليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إطار خطة الإصلاحات المعروفة "برؤية 2030".



وقالت أرامكو في بيان لها إن المملكة تمتلك مصدرا غير عادي للرياح مؤكدة ذلك من خلال برنامجها لقياس الموارد الطبيعية الشاسعة الذي بدأ في 2012.



وأضافت أن التوربين الجديد سيولد 2.75 ميجاوات من الكهرباء في ذروة تشغيله وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 250 وحدة سكنية من الطاقة.

