إيران تبرم صفقة مع "إيرباص" لشراء 100 طائرة

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، إن بلاده انتهت من إبرام اتفاق مع "إيرباص" لشراء 100 طائرة من المتوقع مبدئياً أن يجري تسليم أول طائرة منها في منتصف يناير.



وقال أصغر فخرية كاشان، نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية لـ"رويترز"، إن الصفقة التي ستقسم بالتساوي تقريباً بين طائرات نحيفة البدن وأخرى عريضة البدن، سيجري توقيعها في غضون الأيام القادمة، وربما في وقت مبكر اليوم أو غداً الثلاثاء.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق فإن "إيرباص" ستزود إيران بأربعة أنواع من الطائرات تشمل طائرات الرحلات متوسطة المدى من طرازي A320 وA321، وطائرات طويلة المدى من طرازي A330 وA350.

وتؤكد تصريحات كاشان قرار إيران بالتخلي عن شراء الطائرة A380.

وقال كاشان في مقابلة هاتفية، إن إيران التي وضعت اللمسات الأخيرة على اتفاق مع "بوينغ" الأسبوع الماضي، توصلت حتى الآن إلى اتفاقات مع شركات تأجير أجنبية لتمويل إجمالي 77 طائرة، بما في ذلك 42 من "إيرباص" و 35 من "بوينغ".