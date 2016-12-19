STC: استثمار "كريم" استراتيجي ويخدم خطتنا الرقمية

كشف الدكتور خالد البياري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC، أن الشركة سبق لها أن تملكت حصة في "كريم" عبر صندوق رأس المال الجريء، قبل الاستثمار الأخير الذي تم الإعلان عنه أمس الأحد بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لقاء حصة 10% في شركة سيارات الأجرة الرائدة في المنطقة.

وأوضح في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية" أن الاستثمارات الأولية كانت عبر صندوق STC ventures التابع لمجموعة الاتصالات السعودية، والذي بدأ في 2013 بمبلغ مليون دولار وزاد بمليون آخر في 2014 وبـ 4 ملايين إضافية في 2015.

وأضاف أن الاستثمارات السابقة كانت جميعها غير مباشرة، على خلاف الاستثمار الجديد الذي أعلن عنه، والذي تم مباشرة من قبل STC.

وقال البياري إن الحصة الإجمالي لصندوق STC ventures في "كريم" بعد إغلاق الجولة تفوق 7%، والصندوق مملوكة بالكامل للشركة لكن يدار من قبل مديري الصناديق.

وحول تقييم شركة "كريم" بعد الصفقة، أشار إلى أن إعلان "كريم" أوضح أن أكبر مستثمر في هذه الجولة ليس STC، بل شركة "راكوتين" التي تعد من كبرى الشركات اليابانية المتخصصة في الاستثمار بمجال التجارة الإلكترونية.

وبخصوص جدوى الصفقة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية أن الشركة كانت أول من دخل بقوة منذ تأسيس "كريم"، واصفاً الاستثمار فيها بـ "الممتاز"، وبأن قرار مجلس الإدارة مواصلة الاستثمار في الشركة يرجع إلى توسعها المستمر ووتيرة نموها السريعة، حيث تقدم خدماتها حتى الآن في 47 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبكستان وتركيا.

من ناحية أخرى، قال البياري إن الصفقة استثمار استراتيجي ضمن خطة STC للتحول إلى شركة رقمية، لافتاً إلى أن ثمة أموراً مشتركة سيتم العمل عليها مع "كريم"، ذاكراً على سبيل المثال أن عملاء STC سيصبح بإمكانهم دفع تكلفة رحلاتهم من خلال نقاط المكافآت.

صفقة الـ100 مليون دولار

كانت شركة "الاتصالات السعودية" STC قد أعلنت أمس الأحد أن مجلس إدارتها وافق على قيام الشركة بشراء حصة تبلغ 10% في شركة "كريم"، ضمن استراتيجية الشركة التي تتضمن الاستثمار في الابتكار الرقمي والتنمية الشاملة للمنظومة الرقمية.

وتبلغ قيمة الصفقة 100 مليون دولار (ما يعادل 375 مليون ريال سعودي)، فيما ذكر بيان الشركة أن تمويل صفقة الشراء سيتم من مصادر الشركة، الأمر الذي لن ينتج عنه أي أثر جوهري على نتائجها، ولن يترتب عليه أي التزامات مالية.

وتقيّم الصفقة الشركة المتخصصة في خدمات حجز مركبات الأجرة بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار). وهذا التقييم يزيد بأكثر من 40 مرّة عن تقييم الشركة في العام 2014، وفق صفقة سابقة اشترت بموجبها مجموعة الطيار 18.4% من أسهم "كريم" مقابل 92 مليون ريال فقط.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة ستساعد الشركة في توفير وتقديم منتجات وخدمات إضافية ومبتكرة لعملائها، كالمدفوعات الرقمية وخدمات النقل اللوجستية، فضلا عن تعزيز الاتصال عبر الهواتف الجوالة للعملاء داخل النظام الخاص بالنقل.

تجدر الإشارة إلى أن "كريم" تأسست في العام 2012، وتمتد عملياتها في 47 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان.