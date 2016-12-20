أدنوك تزود شركات آسيوية بكميات أكبر من النفط في فبراير

قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وافقت على إمداد بعض شركات التكرير في آسيا بكميات أكبر من النفط عن المتعاقد عليها في فبراير شباط.



وقال أحد المصادر "ستقدم الكميات الإضافية إلى مشترين بعينهم."



وفاجأت إمدادات النفط الإضافية بعض المتعاملين لأن أدنوك خفضت قبل أسبوع كميات النفط للعملاء المرتبطين معها بعقود في يناير كانون الثاني بما يتراوح بين3 و5% التزاما منها باتفاق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج.